天熱一上車就開冷氣？恐吸進毒物
天氣悶熱，室外溫度屢屢上看30幾度，更不用說若把車停在太陽下，甚至會上升到50度，因此不少駕駛一上車就急著把空調風扇開到最大，但其實這樣做，恐怕會讓你把大量的有機溶劑毒氣吸進體內。
儘管已經有不少車廠在汽車內裝上使用環保材質，但更多的車款還是使用相較下不環保的材質，如汽車內部的座椅、裝潢，不論是塑化材質或皮革製品，存在著許多有機溶劑，其中或多或少也含有苯、甲苯、苯乙烯等化合物，因此一上車就把冷氣打開的話，很容易就吸入內裝所釋出的有毒氣體。
另外也要注意不要長時間開啟車內循環，除了會讓車室內的空氣品質越來越差之外，更嚴重會造成缺氧，因此內外循環交替使用才是正確空調使用方式。
(中時電子報)
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