川普洩密？普丁：提供對話錄音檔
美國媒體指川普總統上周在白宮和俄羅斯外長拉夫洛夫會面時，透露了跟激進組織「伊斯蘭國」(Islamic State)有關的機密，引發軒然大波。俄國總統普丁十七日嘲笑美國對川普與俄國外交官「洩密」一事，「根本就是政治上的精神分裂」，他表示，準備把川普與俄國外長拉夫羅夫和駐美大使基斯里亞特在白宮會面的對話紀錄，包含錄音檔，交給美國國會。不過普丁的幕僚隨後跳出來澄清，沒有錄音檔只有文字記錄。
普丁說：「美國政府若認為恰當，我們準備把拉夫羅夫和川普的交談紀錄交給美國參院和眾院。」俄文的「紀錄」也包含錄音，不過美媒查證克里姆林宮幕僚後，俄方表示只有文字紀錄，沒有錄音。
普丁還笑言，「川普沒分享祕密給我們才是該譴責的，他竟然沒告訴我，也沒告訴俄國情報部門。」更說川普被綁手綁腳，無法施展任何作為，「川普幾乎沒有總統的權力。」
(中時電子報)
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