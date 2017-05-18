下屆FBI局長可能是這4人 川普將面談
白宮表示美國總統川普(Donald Trump)將在美國時間周3，面談4位可能接任下屆聯邦調查局(Federal Bureal of Investigation)的人選。
根據美國有線電視台CNBC報導，這4人分別是前民主黨參議員李伯曼(Joe Lieberman)、現任代理FBI局長麥凱布(Andrew McCabe)、前奧克拉荷馬州州長基廷(Frank Keating)和前FBI高官麥費禮(Richard McFeely)。
李伯曼曾是康乃狄克州的參議員，在2000年前美國副總統艾爾‧高爾(Al Gore)競選總統時，擔任他的副總統候選人。麥凱布已在FBI服務20年，去年才被升到副局長的職位，在上周在國會作證時，他宣誓柯米被開除不會影響FBI的調查。
川普上週開除FBI局長柯米(James Comey)，原因是他調查俄羅斯是否介入去年美國總統大選，以及川普競選陣營成員是否和俄羅斯官員有特殊關係。川普開除柯米的舉動已引發外界質疑，並且讓人認為他試圖阻撓相關調查。
美國參議院情報委員會已要求柯米公開作證，並要求代理FBI局長麥凱布準備好柯米的備忘錄以配合調查。柯米之前拒絕該委員會的作證要求，表示他只願意在公開的情況下作證。他的備忘錄據說記錄下川普試圖影響FBI的調查，包括川普曾在2月詢問柯米使否有可能放過前國安顧問佛林(Michael Flynn)一馬。佛林因隱匿和俄羅斯外交官的會談遭到抨擊，並因此辭職下台。
(中時電子報)
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