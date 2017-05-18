各地放晴溫度回升 下周留意更強鋒面報到

各地放晴溫度回升。(取自中央氣象局)

今天受到鋒面滯留於巴士海峽影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，每天約逐步回溫一度，若是沒有下雨，未來幾天會感覺較為悶熱，預測各地今天溫度，北部22-31度、中部22-32度、南部24-32度。

這兩天天氣明顯轉晴，一天比一天回溫，不過中南部仍要留意可能受到這鋒面雲系影響，水氣略多，未來幾天可能午後陣雨容易增多，也要提防鋒面是否南北擺盪影響南台灣。

預期下周二周三左右，可能會有波鋒面系統南下，這波的強度可能會再更強，但持續時間或影響範圍目前還有待預測評估，相對之下，下周的天氣到端午節假期，恐怕變數都會較多，提醒民眾如果有戶外活動，要有備案。

至於在今天空氣品質部分，金門及中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及馬祖、澎湖為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)