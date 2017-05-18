查到底 美司法部派前FBI頭子 掌管俄介入大選調查

前美國FBI局長穆勒(右)。(美聯社)

美國第6任聯邦調查局局長勞勃·穆勒(Robert Mueller)今獲得司法部任命，將負責監督關於俄羅斯疑似介入美國去年總統大選的調查。

根據法新社(AFP)報導，美國司法部副部長羅斯史坦(Rob Rosenstein)宣布，穆勒被指派為特殊顧問，負責調查俄羅斯是否介入美國去年大選、以及川普團隊是否和俄羅斯共謀。

羅斯史坦說：「因目前情況特殊，為了大眾的利益，司法部必須因此將這項調查的任務，交給具有一定獨立性、不在一般指揮鏈(chain of command)的人的手上。」

(中時電子報)