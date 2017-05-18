歐巴馬嗆川普：只會吹牛

歐巴馬的友人透露，他批評川普只會吹牛而已，沒有什麼實際作為。(圖片取自美聯社)

雖然前美國總統歐巴馬一直以彬彬有禮的形象深植大眾心中，但對於川普他也毫不留情的批評，有美國媒體爆料，歐巴馬的友人透露，他批評川普只會吹牛而已，沒有什麼實際作為。

過往美國總統幾乎很少批評繼任者，他們卸任後，對接手的新總統的作為都絕不多加評論。像是前總統小布希就沒有批評過歐巴馬一句話。

不過歐巴馬很不尋常地，也很不客氣地公開地批評了他的繼任者。他說川普：「他只會吹牛(He's nothing but a bulls****er)」。

根據報導，歐巴馬的兩名友人，接受雜誌訪問時，透露出歐巴馬私下對川普的看法。據了解，歐巴馬做出批評川普的時間，是川普在去年11月意外贏得美國大選後，打電話向歐巴馬致敬後，歐巴馬向友人表達對川普的評論。況且友人沒有得到他的允許，是不會擅自對外發表歐巴馬的意見。

(中時電子報)