歐巴馬嗆川普：只會吹牛
雖然前美國總統歐巴馬一直以彬彬有禮的形象深植大眾心中，但對於川普他也毫不留情的批評，有美國媒體爆料，歐巴馬的友人透露，他批評川普只會吹牛而已，沒有什麼實際作為。
過往美國總統幾乎很少批評繼任者，他們卸任後，對接手的新總統的作為都絕不多加評論。像是前總統小布希就沒有批評過歐巴馬一句話。
不過歐巴馬很不尋常地，也很不客氣地公開地批評了他的繼任者。他說川普：「他只會吹牛(He's nothing but a bulls****er)」。
根據報導，歐巴馬的兩名友人，接受雜誌訪問時，透露出歐巴馬私下對川普的看法。據了解，歐巴馬做出批評川普的時間，是川普在去年11月意外贏得美國大選後，打電話向歐巴馬致敬後，歐巴馬向友人表達對川普的評論。況且友人沒有得到他的允許，是不會擅自對外發表歐巴馬的意見。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。