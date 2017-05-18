惡劣！殺人魔竟要求骨灰撒被害人棄屍沼澤
60年代英國連環殺人魔布雷迪（Ian Brady）涉嫌性侵殺害五名未成年男女，事隔半個世紀，早前病逝於醫院，據悉他生前曾向律師要求，希望死後可把自己的骨灰灑在當年他將受害人棄屍的沼澤。但驗屍官表示，除非能保證布雷迪有關的要求不會達成，否則不會交出他的屍體。他的這個要求，更被抨擊是在被害人家屬傷口撒鹽，十分惡劣。
據了解布雷迪在1963年至1965間與另一個共犯欣德利，殺害至少5名介乎10至17歲的未成年男女，透過引誘或綁架送到其位於曼徹斯特東部的家中性侵及殺害，棄屍至薩德爾沃思沼澤（Saddleworth Moor）。其中4人屍體已被尋回，其中12歲死者班納特（Keith Bennett）的屍體仍然下落不明。據了解，布雷迪及欣德利於1966年被裁定謀殺罪成，判以終身監禁。
布雷迪周一晚因心臟衰竭於醫院死亡，他死前曾向代表律師表示，希望死後骨灰可以灑在他將5名受害人棄屍的薩德爾沃思沼澤（Saddleworth Moor）。但布雷迪的驗屍官拒絕交出他的屍體，他表示布雷迪的請求在道德上絕不能接受。除非有人願意負責他的葬禮，並確保他的骨灰不會被灑於沼澤，才會批准交出。
負責案件的調查員漢森（Ian Hanson）更氣憤表示﹕「當一個人死去，我們都應該對之同情，但布雷迪這怪物，不配與受害人呼吸同一口空氣，他不配擁有尊嚴。」他更指出，醫院應該把他的屍體扔進垃圾桶。
(中時電子報)
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