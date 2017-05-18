5月18日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

不堪網軍起底 狼師上吊身亡

林奕含事件發生後，社會輿情追打各個狼師。曾任某國中代課老師的許力中，因猥褻女學生去年6月遭判刑4月，緩刑2年。未料，6日有另名自稱被害女學生在網路貼文指許事件後轉任補習班又施以狼爪，許疑不堪壓力，8日清晨在景美溪河濱公園上吊自殺，生前錄製一段影音給父母和前妻，要他們好好照顧小孩，注意小孩教育。

台新金逆轉勝 財部違反誠信

彰化銀行經營權爭奪訴訟戰出現逆轉，台新金指控財政部違約致喪失彰銀經營權，訴請法院確認契約關係，高等法院昨判決「財政部持有彰銀的股份未出售前，且台新金控仍為彰銀最大股東者，財政部應支持台新代表人當選彰銀過半的普通董事席次」，全案可上訴。

520前再爆兩岸外交戰？斐濟堅決撤台館「寸草不留」

南太平洋斐濟共和國驚傳裁撤駐我國代表處！國民黨立委盧秀燕昨在立院爆料，「斐濟駐華貿易暨觀光代表處」已於本月10日完成撤館，外交部雖向對方拜託至少留1、2人，但斐濟態度堅決，「一草一木，寸草不留」。外交部次長吳志中答詢表示，相信斐濟是因經費考量才撤館，我駐斐「中華民國商務代表團」不會裁撤。

蘋果日報

康梅反咬川普「妨害司法」

美國總統川普周一身陷「大嘴巴」洩密風暴，隔天媒體再爆，他於2月間對時任聯邦調查局（FBI）局長康梅說，對於前國家安全顧問弗林的「通俄門」調查，「我希望你放手」。若總統當真試圖影響聯邦調查，恐涉「妨害司法公正」犯罪，連同黨國會議員都跳腳。專家稱很難證明川普觸法，但此事對他及白宮的操守、可信度都造成巨大打擊。

遭爆回收肉上桌 野宴被揪5缺失

著名平價燒肉吃到飽品牌「野宴」，遭離職員工向《壹週刊》爆料，指業者為節省成本，要員工回收客人吃剩食材、重新裝盤再上桌。北市衛生局月初稽查發現五項衛生缺失，明將約談業者釐清是否有回收肉品再利用等疑慮，若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》開罰六萬到兩億元罰鍰。

執政周年《蘋果》民調 改革急政策多 負評55%

總統蔡英文就任將滿周年，《蘋果》最新民調，對蔡英文表現不滿意度高達55.3%，僅40.71%表示滿意；行政院長林全更慘，不滿意度高達62.09%。在政府施政中，對財經表現最有意見，有63.27%不滿意。學者說蔡開闢太多戰場，每項政策都列為優先，卻都無法解決。蔡總統昨強調，改革工作經緯萬端，須穩紮穩打，才能實現。

聯合報

國民黨主席選舉監票大軍就位 決戰520 選情緊繃

國民黨主席選舉後天將投票，由於選情緊繃，加上新進黨員爆量，黨中央祭出多種防弊措施外，領先的黨主席候選人陣營紛紛派出千人監票大軍，希望確保最後戰果。

在選票方面，黨中央特別將黨主席、黨代表的選票切割，黨主席選票由黨中央統一印製，而且每張選票都有防偽線設計。在全國五十五個選區的五百零七個投開票所，為防杜人頭投票，選舉人領票時，除了黨證，還要出示有照片的證件，黨中央更史無前例將於投開票所張貼警告，強調冒領、冒投，不但違反黨紀，更觸犯刑法偽造私文書罪，希望藉此達到嚇阻效果。

李應元：環評初審 限1年完成

現行環評制度被批曠日廢時、不確定性高。環保署長李應元昨天宣示檢討修正環評制度，未來環評初審以不超過一年為目標，就如行政院長林全所說的「行就行、不行就不行」，企業跟環評不再彼此浪費過多時間「勾勾纏」。

群聚感染…民眾一早排隊驗C肝

桃園市楊梅區維蓮診所疑似重複使用針頭，引起Ｃ型肝炎群聚感染，已確定感染的五位民眾中，已有一人住院治療；高風險民眾一千二百人中，昨有八十六人前往楊梅衛生所抽血檢驗，衛生局預計一周後通知結果。

自由時報

極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣

夭壽！家中常見的腸胃用藥正露丸，竟有業者疑似竄改標籤，藥品過期之後還繼續販賣，最久甚至過期兩年。衛福部食藥署組長李明鑫呼籲民眾，若家中有「極品正露丸」及「極東正露丸」產品，應立即停止使用，若服用後出現身體不適情形，請盡速找專科醫師診治。

陳時中將率世衛行動團 赴WHA抗議

在中國杯葛下，世衛組織（ＷＨＯ）今年未邀請台灣出席世衛大會（ＷＨＡ），衛福部長陳時中將於廿日凌晨率團前往瑞士日內瓦，他昨在立法院答詢表示，已將團名訂為「世衛行動團」，也會向大會抗議；陳時中還說，在雙邊會談部分，今年已設定目標，預計會比去年多。

執政將邁進第2年 蔡：讓政策開花結果

總統蔡英文執政將滿週年，她昨天透過臉書指出，過去一年，政府聚焦在改革工程，產業結構調整、社會住宅與都更、長照財源和計畫、能源結構轉型、轉型正義及前瞻基礎建設等七大項目，都已有明確的規劃。第二年，溝通會持續，執行更加強；「我們會全力以赴，讓各項政策早日開花結果」，政府先苦後甘，台灣就一定會苦盡甘來。

(中時電子報)