電表也中勒索病毒？ 真相是…
勒索病毒WannaCry近日在全球肆虐，且傳出變種消息，現在不只電腦會中毒，居然連電表也淪陷？中國江蘇一戶人家無預警停電，門上還被貼了疑似中勒索病毒的圖示，屋主通知維修人員，才發現原來不是電表中毒，根本是兒子騙錢的招數！
江蘇傳出一起電表遭勒索病毒入侵的烏龍，據《人民網》報導，這戶人家16日忽然停電，門上還貼了一張通知，「你的電表電線被蠕蟲咬壞了，感染了病毒導致停電！」這名入侵電表的「駭客」表示，只有他能解決停電問題，但是必須收費，還要求屋主掃描紙張背面的二維條碼支付費用，若天黑前沒繳清，費用就要加倍。
屋主通報維修人員來檢查，查出電表開關被動過手腳才導致停電，並非遭勒索病毒攻擊。進一步調查紙張背面附上的二維條碼，發現收款帳戶是屋主的兒子，原來這起事件是兒子想要零用錢搞出來的騙局，令人啼笑皆非。
(中時電子報)
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