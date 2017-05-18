彰化埔鹽輪胎倉庫火警，延燒逾6小時

彰化縣埔鹽鄉彰水路一處存放機車輪胎的倉庫凌晨大火。（鐘武達翻攝）

埔鹽鄉彰水路輪胎倉庫火警，延燒到上午尚未完全熄滅。（鐘武達翻攝）

彰化縣埔鹽鄉彰水路二段2巷1棟3層樓倉庫，今天淩晨1點14分突然冒出無名火，由於倉庫內堆放大量的機車輪胎，火勢一發不可收拾，濃密黑煙充滿惡臭，場面怵目驚心。

彰化縣消防局獲報，立即出動15輛各式消防車及30多名警義消前往搶救，但由於火場的火載量大，搶救困難，火勢直到上午7點多才控制，屋內仍偶爾竄出火舌，7點30分還在處理殘火，所幸這起火警並沒有人員受傷，是不幸中的大幸。

(中時)