福原愛開推特 近6萬人追隨

福原愛。(翻攝福原愛推特)

日本28歲桌球好手福原愛，常用微博分享生活點滴，她昨天正式在推特(Twitter)上開設個人帳號，首PO是分享她最喜歡吃的日本仙台「喜久水庵」點心。到現在為止，福原愛推特已有5.7萬名網友追蹤，仍快速增加中。

福原愛推特開通後，有許多美食照片。日本女子摔跤好手、3屆奧運金牌得主吉田沙保里，日本16歲桌球天才少女伊藤美誠，兩人都留言恭喜。福原愛去年嫁給台灣桌球選手江宏傑，備受日本、台灣、中國大陸媒體關注。

中職統一獅隊，27日在高雄澄清湖主場邀請江宏傑開球，江宏傑有機會帶福原愛一同現身，如果成真，到時將成為鎂光燈焦點。

(中時電子報)