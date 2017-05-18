斐濟撤館 黃暐翰批外交部次長「小國說」傷人無情

外交部次長吳志中。（資料照,陳君碩攝）

國民黨立委盧秀燕昨（17）日透露，斐濟駐華貿易暨觀光代表處本月10日突撤館，外交部政務次長吳志中表示，斐濟人口只有85萬人，外交力量有限，對於撤館深表遺憾。對此，資深媒體人黃暐瀚則在臉書批評吳志中的說法傷人又無情。

盧秀燕昨日表示，斐濟這次撤館，特別派斐濟駐大陸的兩位官員來台清點，「給外交部難看」，斐濟會撤館的主因，第一是大陸的一帶一路戰略，第二是政府在推動新南向過程中，與斐濟政府「相談不歡」，造成斐濟火大而撤館。吳志中則回應表示斐濟是小國，有它的經濟考量，所以不得已做這樣的決定，他也表示斐濟並非新南向的目標國；對於我駐斐濟外館是否也比照撤館，吳志中表示不會撤，「因為實質關係很重要」。

對此，黃暐瀚在臉書表示對於斐濟從台灣撤館有點難過。黃暐瀚說斐濟雖然不是邦交國，不過斐濟一直「對台友好」。台灣在斐濟設商務代表團，與中共有邦交關係的斐濟，竟破例讓台灣使用「中華民國駐斐濟商務代表團」的正式國名設館。另外，2007年「世界衛生動物組織」原本要強行改名成「China Taiwan、中國台灣」，因為斐濟投票反對，才能繼續維持「Chinese Taipei、中華台北」這樣的名稱。

黃暐瀚說2005年前總統陳水扁「無預告」直接把專機降落在斐濟，當年政府營造「外交重大突破」的宣傳戰，若非斐濟配合，也絕無可能。

黃暐瀚表示，這個對台灣一直友善，也給予尊嚴的「朋友」(儘管不是正式邦交國)，現在有不同的考量了，決定選擇離開了，外交部次長居然就翻臉像翻書一樣，在國會殿堂，公然說出：「人口只有85萬，外交力量有限」！這樣傷人又無情的話，出自一位外交部次長的口中，何其殘忍？何其冷酷？何其無知？

黃暐瀚指出，對台灣來說，斐濟只是個85萬人口的小國，外交力量有限；那對世界各國來說，台灣又是怎樣的「小國」？「外交力量」又是如何呢？「撤館已經整整一個星期了(5月10日)，如果今天不是立委在立院詢問，外交部原本有打算告訴國人嗎？」

網友回應表示「如果因為國小就不重視對方，要用什麼說法來叫世界大國來重視我們」、「還記得當初扁政府的陳唐山吧！他不也說新加坡是個鼻屎大的國家??」、「身爲外交人員這樣真的非常不恰當，又是高層級人員真叫人不恥」、「兇狠又虛榮的土包子在治國」、「大國關係搞不定，小國關係不想搞，到底要那些外交官幹嘛呢」、「聯想到某某人曾說過鼻屎大的國家」、「把責任推給對方，是永遠不變的定律」。

(中時電子報)