新歡單膝下跪照曝光 海倫清桃未離婚先答應求婚？

海倫清桃被爆離婚前已接受新歡求婚。(圖/本報系資料照)

「越南林志玲」海倫清桃年初爆出隱婚，隨即又與戴發奎閃電離婚，結束長達18年的無性婚姻，不過在坦承秘婚前夕，就被目擊與「緋聞男友」黃景裕十指緊扣逛街，現在更傳出離婚前男方早已向她求婚，甚至還有影片流出。

根據《蘋果日報》報導，爆料者指出海倫清桃離婚前，就已被緋聞男友黃景裕求婚，當時對方還有一名女友，更拿出當時黃景裕拿著鮮花及鑽戒，向海倫清桃下跪求婚的照片，照片中黃景裕身穿著黑色西裝，單膝下跪為海倫清桃套上戒指，海倫清桃也甜笑伸出右手讓對方戴上戒指，此外更拿出黃景裕在好友群組裡，號召大夥前往助陣的對話截圖，更增添該傳聞的真實性。

對此黃景裕澄清，該影片是為了拉麵店宣傳才拍的，當時不知道海倫清桃已婚，否則不會安排這種橋段，此外他更痛批爆料者本身就是騙子，不僅四處騙錢還藉他名義招搖撞騙，而黃景裕前女友也表示兩人是和平分手，求婚照是宣傳的東西，朋友間都知道。

(中時電子報)