新歡單膝下跪照曝光 海倫清桃未離婚先答應求婚？
「越南林志玲」海倫清桃年初爆出隱婚，隨即又與戴發奎閃電離婚，結束長達18年的無性婚姻，不過在坦承秘婚前夕，就被目擊與「緋聞男友」黃景裕十指緊扣逛街，現在更傳出離婚前男方早已向她求婚，甚至還有影片流出。
根據《蘋果日報》報導，爆料者指出海倫清桃離婚前，就已被緋聞男友黃景裕求婚，當時對方還有一名女友，更拿出當時黃景裕拿著鮮花及鑽戒，向海倫清桃下跪求婚的照片，照片中黃景裕身穿著黑色西裝，單膝下跪為海倫清桃套上戒指，海倫清桃也甜笑伸出右手讓對方戴上戒指，此外更拿出黃景裕在好友群組裡，號召大夥前往助陣的對話截圖，更增添該傳聞的真實性。
對此黃景裕澄清，該影片是為了拉麵店宣傳才拍的，當時不知道海倫清桃已婚，否則不會安排這種橋段，此外他更痛批爆料者本身就是騙子，不僅四處騙錢還藉他名義招搖撞騙，而黃景裕前女友也表示兩人是和平分手，求婚照是宣傳的東西，朋友間都知道。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。