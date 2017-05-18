人民日報海外版：自外於一帶一路 台灣慘了！

一帶一路路線圖

全球29位元首、70多個國際組織負責人以及130多個國家和地區代表，出席北京一帶一路高峰論壇，台灣卻缺席了。人民日報海外版18日《自外於一帶一路 台灣慘了！》文章指出，2年前台灣拒絕了亞投行，現在又自外於一帶一路，如果台灣繼續錯失發展機會，很可能造成未來貧弱經濟體質的大罪過。

該文指出，蔡英文政府推出「新南向政策」，但前有李登輝南向政策折戟沉沙的殷鑒，今有台商在東南亞各種碰壁的慘痛現實，加上美國主導的TPP（跨太平洋夥伴關係協定）無疾而終，新南向困窘一覽無餘。

更何況包括越南的兩廊一圈、東盟互聯互通總體規劃等，都與一帶一路對接；而且一帶一路與亞投行，正是東南亞國家走向全球價值鏈中心的機遇所在。從各方面看來，新南向政策都無法繞過一帶一路。

不過，儘管民進黨政府奉行鴕鳥政策，但台企參與一帶一路仍然有路可循，因為兩岸官方溝通管道雖斷，民間交流依然熱絡。台灣首富郭台銘在一帶一路北「陸絲」起點鄂爾多斯，建立了亞洲最大的物流中心；

南僑集團在佔據「渝新歐」大通道核心位置的重慶，成立了西部營運中心；同樣在重慶，台商何玉玲創辦了「台灣直購網」，這是大陸西南地區首個主營台灣商品的跨境電商平臺，3年來已引進數百家台灣企業合作開展跨境直購貿易。

然而只靠台商自己打拼，終究有其局限性。該文指出，民進黨為了一己私利，固守意識形態，最後受損的是台灣整體利益。一帶一路是大陸崛起、中華復興的又一徵兆，也是全球化的潮流所向。面對浩浩蕩蕩的世界潮流，選擇順應還是違逆，是台灣當局必須思考的問題。

(中時電子報)