小S猛問王菲 謝霆鋒開酸：有被來賓砸過嗎？
小S近來主持的《姐姐好餓》，昨在北京舉辦開播記者會，除了先前曝光的大S與姊夫汪小菲一起上節目外，而再來她也邀請了謝霆鋒擔任來賓，節目上她使出功力猛逼問與王菲有關的問題，讓謝霆鋒都忍不住開酸「有被來賓砸過嗎？」
小S節目請來謝霆鋒擔任嘉賓，在上一集中她對姊姊大S與姊夫汪小菲為所欲為，效果十足！但第二位嘉賓是謝霆鋒，愛八卦的小S，果然就在節目上猛問與王菲有關的問題，被謝霆鋒酸說「有被來賓砸過嗎？」但小S私下透露「謝霆鋒真的對我很好」，笑稱謝霆鋒對她說「妳的問題如果是其他主持人問，他一定翻臉走人！」
其實看起來冷酷的謝霆鋒，私下也是個超級暖男，他在後台巧遇小S時，小S先是向他道歉「不好意思要你等這麼久」，但謝霆鋒不在乎，只關心小S傷勢，還主動幫忙推輪椅，被讚是超級大暖男！
(中時電子報)
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