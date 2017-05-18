觀光沒馬英九撐持 羅智強：蔡英文民調能不慘嗎？
蔡英文上任將滿周年，據最新媒體民調顯示，蔡英文不僅就職周年滿意度輸給前總統馬英九，更慘輸陳水扁。總統府前副秘書長羅智強以觀光為例，觀光人數之所以能創新高，是上半年馬英九幫蔡英文墊高了數字。羅直言這樣蔡英文的民調能不慘嗎？
昨《聯合報》最新民調顯示，蔡英文這一年來，滿意度從5成2下滑到3成，一年減少22個百分點；不滿意度從1成攀升至5成。若與前兩任總統就職周年相比，馬英九、陳水扁兩人就職周年的滿意度分別為5成2與4成5，比蔡英文都高。
對此，羅智強表示就以觀光為例，蔡英文才在推特高調自誇，去年台灣來台觀光人數創「新高」，結果今年第一季「成績揭曉」，比去年同期慘跌近10％，而其中最有消費力的陸客更減少了47.6萬人、降幅41.92％。
當時羅曾寫文章告訴蔡英文，去年之所以觀光人數創新高，是因為在馬英九還在任的一、二、三月，觀光人數大幅成長，而蔡英文上台後，下半年即開始負成長，換言之，是上半年馬英九幫蔡英文墊高了數字，抵銷了下半年的負成長，才讓全年正成長，而能「創新高」。
且羅也預言，一旦沒有馬英九的高成長撐持，今年的觀光人數絕不會好看。果不其然，開年第一季，就慘跌10％。不比不知道，一比嚇一跳。沒有蔡英文當對照組，大家還不知道，馬英九幫台灣爭取了多少的觀光收入呢！羅智強認為這樣「蔡英文的民調能不慘嗎？」
(中時電子報)
文章來源：羅智強 臉書
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