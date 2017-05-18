高聳入雲的異國森林小徑 走入濟州島「神聖之地」
韓國度假勝地的濟州島具有與首爾別有不同的「異國風情」，除了有世界遺產漢拏山、拒文岳熔岩洞窟群、城山日出峰、油菜花田等絕景，位於濟州島中央的「思連伊林蔭道(사려니숲길)」，蓊蓊鬱鬱森林高聳入雲，不僅是韓劇拍攝景點，也吸引外拍、婚紗到此取景。
「思連伊」在傳統濟州方語中意指「神聖之地」，是濟州島最著名森林小徑之一，也曾入選為世界100大美麗道路。思連伊林蔭道全長15公里，樹林枝葉繁密清新，陽光透過枝葉照進林間，腳踩紅色火山泥路，仰視著高聳入雲的柳杉、柏樹、落羽松，挺拔的透視感更顯壯觀，且在朦朧細雨中結伴散步也別有「異國風情」。
每年5月到10月是走訪思連伊林蔭道的最佳季節，第9屆思連伊林蔭路生態療癒體驗也將於5月27日登場，為期15天的活動，以4條步道路線規劃一系列體驗活動，其中包括開放一條新的散步路線。思連伊林蔭道不僅是到濟州島的入門款步道，也能跟著韓劇《祕密花園》玄彬、河智苑的腳步，感受韓國度假島上的芬多精療癒魅力。
(中時電子報)
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