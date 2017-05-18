注意！13時30分萬安演習 高鐵這5站也受影響
北部地區萬安40號演習今（18）日13時30分至14時舉行，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站和新竹站配合交通管制，聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車演習期間暫停行駛，請民眾多加留意。
106年軍民聯合防空「萬安40號」演習訂於今日13時30分至14時實施，高鐵公司表示，演習期間各車次列車正常行駛，車站售票、旅客進出閘門亦維持正常作業，但演習時段，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站和新竹站的聯外接駁公車、快捷公車、排班計程車配合交通管制將暫停行駛，13時30分至14時到離站的旅客，請配合憲、警與站務人員引導，在車站稍後。
新北市警局呼籲，防空警報發放後，民眾請務必配合下列管制措施：
一、住家方面：請立即緊閉窗戶，並將室內、外燈火熄滅（包括陽台電燈）。
二、如在外行走：於防空警報發放後，請接受現場執勤警察或協勤人員指揮，至附近防空避難室避難，請勿逗留於騎樓地或於巷口觀望。
三、如在外開車：
(一)請接受路口執勤警察或協勤人員指揮，將車輛靠路邊停放。
(二)請將車輛熄火，並將車燈關閉。
(三)請立即下車，接受執勤人員引導至附近防空避難室避難。
四、相關法條規定及罰則：
(一)民防法第21條：「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制。」
(二)於演習期間如您拒絕配合上述措施，並經執勤人員（警察、民防人員）勸導仍不遵從者，依據民防法第25條規定，處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
(中時電子報)
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