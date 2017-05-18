男子酒駕停等紅燈睡著 警破窗送辦

警方壓制呂男逮捕過程，手臂輕微擦傷。（陳慶居翻攝）

警方逮捕酒駕的呂姓男子，將他壓制在地。（陳慶居翻攝）

呂男車上睡著，警方破窗逮捕。（陳慶居翻攝）

苗栗縣呂姓男子涉嫌酒後駕車，17日傍晚正值下班時段，在苗栗市玉清大橋停等紅燈時，竟趴睡在方向盤，警方據報到場處理時，還意圖倒車衝撞警車，員警破窗將他逮捕，酒測值高達0.96，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，43歲無業的呂姓男子，昨天午後下午5點多，開車從公館要到苗栗，通過玉清大橋在苗栗端停等紅燈時，疑因不勝酒力趴在方向盤上睡著了，號誌轉換綠燈時仍未啟動車子，路人發現有異報警處理。

苗栗警分局北苗派出所警網趕抵現場時拍其車窗，呂男驚醒後欲啟動車子加速逃逸，被警方擋下後，又倒車想衝撞警車脫困，警方喝令他下車，警方情急之下破窗逮人，過程驚險。

呂男被帶回派出所偵訊時，一度因血糖過低不適，警方先帶他回車上拿藥服用，才完成後續偵訊送辦程序。警方調查發現，他在泰安喝酒，開車要回後龍，途中睡著了。

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(中時)