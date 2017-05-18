NBA》說出事實？詹皇：籃網未來被綠衫軍搶走
談到騎士在東區決賽的對手塞爾提克搶到今年狀元籤，「小皇帝」詹姆斯不禁預告塞爾提克將成強豪，更替林書豪領軍的籃網感到無奈，「塞爾提克把籃網的光明一面(指球隊未來)搶走了，我只能這樣告訴你們。」
「當我聽到塞爾提克抽到狀元籤，我的感覺就像喊著『哇』，也只能想著『好吧』，」詹姆斯18日練球時表示，「塞爾提克有機會變成一支非常、非常好的球隊，竟然還抽到狀元籤，同時他們也把籃網的光明一面搶走了。」
也難怪詹皇會有如此感嘆，畢竟籃網在2013年為了換到賈奈特、皮爾斯，才把今年首輪選秀權送給塞爾提克，如今4年過後，賈奈特與皮爾斯都已退休，籃網拿下本季最爛戰績，卻僅抽到今年第22、27順位選秀權。
反觀塞爾提克本季展現當時毅然換血的正確性，在「小刺客」艾塞亞湯瑪斯領軍下，綠衫軍不僅搶下東區頭號種子，更一路闖進東區決賽，更在東區決賽開打前夕抽到狀元籤，這只能說塞爾提克的管理階層眼光與經營手段太好了。
(中時電子報)
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