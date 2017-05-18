MLB》陳偉殷MRI無礙 馬林魚2大先發下3A
馬林魚台灣左投陳偉殷，左手肘二次核磁共振檢查(MRI)結果今天揭曉，好消息是沒有新的結構性損傷。另外，「魚軍」投手先發輪值中的康利(Adam Conley)和寇勒(Tom Koehler)，兩人本季自責分率都超過7，已先後下放3A。
陳偉殷左手肘有輕微的韌帶撕裂傷，進行更仔細的核磁共振檢查後，和上次檢查結果沒有太大差異。但馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)說：「壞消息是陳偉殷投球時，還是覺得不舒服。」歸隊沒有時間表。
馬林魚開季先發輪值已少了3人。除陳偉殷進傷兵外，康利和寇勒已下3A調整。26歲左投康利，本季2勝3敗，自責分率7.53；30歲寇勒，今年1勝2敗，自責分率7.04。馬林魚考慮讓牛棚主力菲爾普斯(David Phelps)轉任先發。
(中時電子報)
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