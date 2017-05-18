川普：若條件成熟 有意接觸北韓

美國總統川普表示，希望與南韓總統文在寅密切合作解決北韓核問題。(美聯社資料照)

韓聯社18日報導，美國總統川普17日在白宮對南韓總統特使洪錫炫表示，希望與南韓總統文在寅密切合作解決北韓核問題。

川普表示，雖然當前處於施壓制裁階段，但只要條件具備，有意通過接觸（engagement）開創和平，但他也說，不會為了與北韓對話而對話，這是美國新總統在談北韓核問題時首提「和平」一詞。

(旺報)