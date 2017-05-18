川普就快被彈劾？ 美媒：還有得等
美國總統川普(Donald Trump)雖深陷俄羅斯介入去年總統大選的醜聞，媒體紛紛報導他被彈劾的可能性，但事實上這在短期內困難重重，因為參眾兩院目前都被共和黨所控制，過去也從未有先例。
根據CNN和《紐約郵報》(New York Post)報導，美國總統只有在犯下叛國罪、貪汙、重大罪刑和做出足以喪失民眾信任的不法行徑後，才可能面臨可能被彈劾的命運。
《紐郵》摘要彈劾的要件，首先一定要有川普犯了上述任一項罪刑的證據，然後眾議院才可投票是否要對此發動調查，如果通過將由司法委員會進行調查，如果該委員會決定提議彈劾，眾議院所有人才會投票決定是否彈劾總統。但即便眾議院通過彈劾，參議院將審理相關指控，至少3分之2的參議員同意後才可彈劾才會生效。
但目前不管在眾議院、司法委員會和參議院，共和黨不是佔多數就是享有控制權，至少要有20位以上的共和黨員背棄川普，以及所有民主黨都投下彈劾票，共和黨總統才會被彈劾。
而目前沒有任何一位共和黨員表態背棄川普，表示他很可能還是獲得該黨保護。而過去面臨過彈劾危機的兩位美國總統比爾‧柯林頓(Bill Clinton)和尼克森(Richard Nixon)，最後都避免了被彈劾的命運。
整個彈劾過程就算真的開始也會花費數個月，尼克森在1974年2月就遭眾議院投票彈劾，但眾議院司法委員會到7月24日才投票表決是否提議彈劾，尼克森在當年8月8日就辭職下台。而柯林頓在1998年9月遭到委員會投票提議彈劾，當年12月眾議院也進行全體投票、決定彈劾他，但最後在隔年2月儘管參議院多數議員投下彈劾票，柯林頓還是保住了自己的總統大位。
(中時電子報)
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