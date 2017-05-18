美軍太平洋司令哈里斯 首度造訪日與那國島
共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部（相當於聯合參謀部）17日透露，美軍太平洋司令部司令哈里斯在當天訪問了日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。
日本防衛省統合幕僚長河野克俊與其同行，對駐地設施及沿岸監視部隊的設置情況進行了說明。
日本為加強南西諸島的防衛，於去年3月設立了這一駐地，有分析認為，河野與哈里斯兩人一同訪問，意在牽制加強海洋活動的中國。
兩人均為首次訪問該駐地，日方為讓美方加深對西南地區防衛的了解而邀請了哈里斯。
與那國島位於日本最西端，在其約150公里的北邊是釣魚台，駐地通過雷達對飛機和船隻的動向進行24小時監控，約有160人負責此任務。
(旺報)
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