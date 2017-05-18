中信銀Android Pay將上路 全聯、秀泰可刷

中信銀今（18）日正式宣布，將與Google合作推出Android Pay服務，呼應稍早於Google開發者大會（I/O大會）上宣布Android Pay即將在臺灣推出之消息，中信銀行將成為臺灣最早提供Android Pay服務的銀行之一。

中信銀行指出，指定商店合作的各項優惠皆可適用於Android Pay以中信卡支付，如全聯福利中心週日福利點加碼送、大葉高島屋及環球購物中心館內中信卡消費滿額回饋、秀泰廣場影城聯名卡享購票優惠價等活動。

Android Pay服務適用於所有具NFC功能且使用Android KitKat 4.4以上版本的智慧型手機，預估市場上使用Android平臺的智慧型手機有逾50%支援此服務，卡友無需另購新機即可綁定中信銀行Visa和MasterCard信用卡，輕鬆體驗行動支付感應交易的便利與安全性。

中信銀行表示，參考國外新興行動支付服務推廣經驗，除政府對電子支付政策支持外，商店與消費者的使用意願亦是加速普及關鍵。在主管機關核準國際行動支付與銀行合作並可直接運用既有信用卡特約商店資源的產業生態環境下，臺灣已具備加速電子支付普及的條件。

此次中信銀行選擇Google為策略合作夥伴，支援消費者多款智慧型手機品牌與型號使用行動支付，而Android Pay上市期間亦將推出刷卡回饋及消費優惠活動，鼓勵中信卡友體驗電子支付的快速與便利。

(工商)