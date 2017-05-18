范冰冰坎城當評審 代表作搞烏龍變《下女》

范冰冰是今年坎城評審之一。（圖／達志影像）

大陸女星范冰冰是今年坎城影展評審，她風光踏上這個過去她經常以誇張之姿現身的舊地，今年身分卻是大不同。不過她在出場時卻發生烏龍狀況，主持人介紹她的代表作是《下女的誘惑》，但該片是韓國導演朴贊郁作品，隨後主持人也趕緊改口道歉。

范冰冰今年雖是評審之一，可在開幕當天的介紹，主持人搞烏龍將她的代表作說成韓國導演朴贊郁的《下女的誘惑》，隨後才發現錯誤，緊急改口並道歉，直呼「應該是《我不是潘金蓮》！」不過這樣的小出錯，並不影響范冰冰心情，不少網友也選擇笑笑看過，還有人酸「奧斯卡都頒錯影片了，這只是小事情！」

(中時電子報)