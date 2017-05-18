台漢光軍演 陸專家：以卵擊石、自我壯膽
國軍年度最大盛事「漢光33號」演習於25日澎湖舉行，總統蔡英文將親自校閱陸、海、空三軍實兵實彈操演。但大陸軍事專家張軍社表示，台軍若與解放軍相抗衡是以卵擊石，台軍搞這種軍演除了藉機刷存在感外，只能是自我壯膽的一種方式。
根據《人民網》報導，張軍社指「漢光演習」一直是模擬解放軍對台發動登陸作戰，隨著解放軍武器裝備的發展，遼寧艦入列以後，台軍將航母視作大陸武力收復台灣的重器。
張軍社認為，此次「漢光演習」中增加了針對大陸航母的內容不足為奇，這也暴露了台灣當局某些人想要「以武拒統」的思想。
從目前大陸與台灣的軍事實力對比來看，張軍社直言，台軍若與解放軍相抗衡就是以卵擊石，搞這種軍演也只能是自我壯膽的一種方式。
「漢光演習」無任何實際意義，無非就是製造兩岸緊張局勢，藉機刷存在感，吸引美國和其他國家的注意。
(中時電子報)
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