台漢光軍演 陸專家：以卵擊石、自我壯膽

圖為16日漢光33號演習受天雨影響，空軍聯合接戰演訓部份取消，僅進行海陸軍等操演，大批民眾在沙灘海堤近距離參觀演訓。(中央社)

國軍年度最大盛事「漢光33號」演習於25日澎湖舉行，總統蔡英文將親自校閱陸、海、空三軍實兵實彈操演。但大陸軍事專家張軍社表示，台軍若與解放軍相抗衡是以卵擊石，台軍搞這種軍演除了藉機刷存在感外，只能是自我壯膽的一種方式。

根據《人民網》報導，張軍社指「漢光演習」一直是模擬解放軍對台發動登陸作戰，隨著​​解放軍武器裝備的發展，遼寧艦入列以後，台軍將航母視作大陸武力收復台灣的重器。

張軍社認為，此次「漢光演習」中增加了針對大陸航母的內容不足為奇，這也暴露了台灣當局某些人想要「以武拒統」的思想。

從目前大陸與台灣的軍事實力對比來看，張軍社直言，台軍若與解放軍相抗衡就是以卵擊石，搞這種軍演也只能是自我壯膽的一種方式。

「漢光演習」無任何實際意義，無非就是製造兩岸緊張局勢，藉機刷存在感，吸引美國和其他國家的注意。

(中時電子報)