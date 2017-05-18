節目橋段神準預言？ 豬哥亮斷言「僅能活到70歲」

豬哥亮生前預言僅能活到70歲，與現實不謀而合。(圖/本報系資料照)

「秀場天王」豬哥亮周一病逝台大醫院，70歲人生雖大起大落，堪稱傳奇經典的人生，令許多粉絲大嘆不捨，不過卻有名嘴在節目爆料，豬哥亮生前有仰賴的「宗教信仰」，當初把儀式融入節目中時，竟斷言「自己僅能活到70歲」，對照現實人生可說不謀而合。

豬哥亮在日常生活相當仰賴宗教信仰，也常把儀式融入節目戲劇中，像是他常在節目中扮乩童並號稱「豬哥神」，讓所有來賓提問以及幫忙解惑，有次一名新人因為過於緊張問不出問題，豬哥亮便冒出「我斷死最準70」，未料70歲時就因大腸癌病逝，也讓外界推測難道那時就預測到自己人生?

此外名嘴呂文婉也在節目爆料，兩年前就有風水師提醒豬哥亮:「你的祖墳非常好，風水好而且旺財，你會賺很多錢，不過會『財多身弱』」，後來豬哥亮拍的電影票房都破億，不過健康卻每況愈下，神準預言也讓豬哥亮相當仰賴其「宗教信仰」。

(中時電子報)