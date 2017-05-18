新加坡15層樓高汽車販賣機 一按鈕豪車到眼前
在日常生活中，食品、飲料等自動販賣機隨處可見，但你有看過汽車自動販賣機嗎？新加坡近日出現一台高達15層樓的「汽車自動販賣機」，櫥窗內販售賓利、法拉利、保時捷等豪華車輛，買家只要透過觸控螢幕選擇想看的車輛，兩分鐘內車子就會出現在眼前。
一般的汽車展場通常在空曠且能同時展示多部車輛的地方，但是新加坡物價與房價近年飛漲，來自新加坡 Autobahn Motors 汽車經銷商決定將汽車展示空間向上延伸，打造出15層樓高、可擺放60輛車的「汽車自動販賣機」。
Autobahn汽車總經理Gary Hong表示，他們需要有滿足大量車輛擺放的空間，也要有創新思維，因此打造出大型汽車展示櫥窗。買家只要透過櫥窗就能看見展示車輛，且透過觸控螢幕選擇想看的車輛，該車輛幾分鐘內就會運送到一樓讓買家觀賞。
不過即使其外觀與一般販售機相似，但並非讓買家全程自助，若買家相中櫥窗內的車款，仍得經過一般的交易程序，才能將新車開走。
(中時電子報)
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