五星飯店台灣粽 竟多是懶人粽？

「月是故鄉圓，水是故鄉甜」，觀光飯店搶攻端午節自食與送禮商機，推出粵式、寧式、潮州式或中西混合式粽子搶市。不過，不少業者表示，每年最暢銷熱賣的仍是台式口味的粽子，畢竟粽子在台灣不只是節慶應景吃食，更早已融入生活中，既可當外食的主食，亦可當點心，而庶民最容易買到、吃到的粽子，也都是台灣味。對許多人而言，傳統台式粽的味道，就是記憶中的家鄉味。

同樣都是台灣粽，卻有「北部粽」與「南部粽」之分，其主要差異在於：北部粽是將糯米先炒熟再加入鹹蛋黃、五花肉等入餡，南部粽則是生米拌滷汁再加炒好的餡去煮，因「北蒸南煮」，故北部粽的粽米吃來粒粒分明，南部粽的口感則較軟糯。

有包粽達人指出，南部粽是用生米，故包粽需要較多技巧，才不會讓米粒「露餡」或煮過頭糊爛。北部粽分被笑稱是「穿著竹葉的油飯」，因技巧不高，故又被稱為「懶人粽」。

有趣的是，觀光飯店推出的台灣粽，雖在餡料加碼升級，但多數飯店推的仍屬「北部粽」，究竟是廚師太懶、還是南部粽真的太難包，這就不得而知了。

晶華酒店集團今年推出「燒肉粽」禮盒，並在Costco好事多全台13家門市販售。（圖／晶華酒店集團）

為搶攻冷凍熟食市場，晶華酒店集團繼「晶華冠軍牛肉麵」之後，今年端年節推出「台灣燒肉粽」，並於好市多Costco全省13家門市全面販售。「台灣燒肉粽」每顆200公克，其中肉香十足、滑嫩且不肥膩的五花肉就占了重量的四分之一，還有圓滿的蛋黃、香甜的栗子以及整顆香菇與魷魚，用料實在，毫不馬虎。雖是台灣粽，但內餡中的五花肉是以東坡肉為發想，用紹興酒、蠔油、油蔥酥、桂皮與白胡椒粉等熬煮入味，再包進軟Q的長糯米中蒸煮，鹹中回甘，與越嚼越香甜的糯米相得益彰。晶華「台灣燒肉粽」禮盒5入售價為499元，平均每顆100元有找，以飯店粽而言CP值頗高。

台北國賓飯店的「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，選用鮮嫩黑豚與客家梅干結合，鹹香誘人的滋味綿延在唇齒之間。（圖／國賓飯店）

台北國賓大飯店的「國賓御品雙味粽禮盒」，每盒6入1,150元，內有「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，前者以具代表性的客家食材梅干菜搭配黑豚肉，爽脆的口感與細嫩豬肉結合，展現獨特風情，再以香菇點綴傳遞經典滋味。而「黑豚肉香菇粽」也是以脂肪比例勻稱的黑豚肉滷煮至腴美不膩，與干鹹菜脯搭配得恰到好處，搭配香滷入味的香菇，紮實的餡料、豐富的口感及淡淡竹葉香，洋溢寶島風情。

「六福台灣如意粽」號稱為經典不敗口味，今年再升級，同樣使用雲林在地生長的長糯米與無毒、無藥物殘留的快樂豬佐鹹蛋黃、香菇、小蝦米。（圖／六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團的「六福台灣如意粽」為歷年經典不敗口味，此粽子是用雲林在地生長的長糯米與無毒、無藥物殘留的快樂豬佐鹹蛋黃、香菇、小蝦米，以傳統北部粽工法製作，高溫蒸籠炊蒸至熟透，讓豬肉豐厚的油脂滲入晶透的米粒中，一口咬下肉香四溢，經典鹹蛋黃更將整體口感襯托得雅緻雋永，5入裝含保溫袋799元。

寒舍艾麗店的台式粽「薰風粽夏～香草豬經典台式粽」名稱風雅，以南投純淨香草豬五花肉精心滷至入口即化後入餡。（圖／寒舍艾麗酒店）

台灣粽大多有豬肉，台灣各地產的豬如今各有品牌，六福用的是雲林快樂豬，寒舍艾麗酒店以台灣北部粽概念推出的「香草豬經典台式粽」，則是以蘊含中草藥自然清香的南投純淨香草豬五花肉入餡。豬五花肉滷至軟嫩後，搭配以滷汁燉煮的埔里香菇及台灣板栗，以及上米酒烘烤提味的香鹹蛋黃、爆香魷魚鬚、開陽，以水古早味珍珠脯等傳統餡料，並混合了圓糯米和尖糯米打造軟糯合宜的口感，「香草豬經典台式粽禮盒」6入裝每盒980元。

台北喜來登飯店的「麻油雙喜粽」，是以台灣古早味料理麻油雞飯延伸發想，主要餡料有松阪豬肉和用麻油炒香的雞腿肉。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登大飯店的「傳統台式粽」年年熱賣，單顆售價180元，6入禮盒售價990元。（圖／台北喜來登大飯店）

台北喜來登大飯店年年端午熱銷的也是「傳統台式粽禮盒」，傳統台味粽嚴選油脂豐厚五花肉、甘栗子、花菇、干貝與帶有高粱酒香的鹹鴨蛋黃，放入炸香後的紅蔥頭、開陽與熟花生增添香氣，再拌入主廚特調滷汁提升米飯口感，溫醇豐厚，單顆180元，6入禮盒售價990元。除此，台北喜來登飯店人今年全新推出另一款「麻油雙喜粽」，主廚以台灣古早味料理「麻油雞飯」延伸發想，為提升傳統麻油雞飯的口感層次，加入口感嫩中帶脆的松阪豬肉，並裹入以胡麻油炒香的鮮嫩雞腿，口感與味道層次豐富。

麗緻餐旅集團旗下亞緻餐飲今年推出的台灣北部粽、南部粽以及其它各式口味粽，一律「迷你化」。（圖／亞緻餐飲）

亞都麗緻飯店今年一口氣推出各種口味粽，且一律都縮小尺寸「迷你化」，其中單顆要價245元的台味「蓬萊燒肉粽」，是以魷魚、瘦肉與金黃飽滿的鹹香蛋黃，搭配香菇、蓮子等餡料，呈現傳統端午美味。

(工商)