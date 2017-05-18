NBA》沃神又爆料！籃網想搶快艇射手

快艇射手雷迪克下季有可能成為林書豪隊友嗎？(美聯社資料照)

眼睜睜看著塞爾提克抽到今年狀元籤的籃網，如今把補強目標改到快艇射手雷迪克身上！「爆料天王」沃納洛斯基18日指出，籃網與尼克、七六人等隊都在積極爭搶今年夏天將成不受限自由球員的雷迪克，重點還是誰出的價碼高。

儘管將滿33歲，雷迪克本季仍有場均15分，三分命中率高達4成29的穩定射手演出，外傳他跟快艇開出將近2000萬美元年薪續約條件，卻因快艇全力留住保羅、布雷克葛瑞芬兩大主力，雷迪克成為「犧牲品」機會大增。

就以當前3隊薪資空間來看，沃納洛斯基認為七六人最有機會搶到雷迪克，但他相信雷迪克仍替籃網帶來貢獻，「除了場上火力，雷迪克也替籃網休息室帶來激勵效果，他無論對籃網、尼克或七六人的幫助都很大。」

沃納洛斯基也給籃網高層建議，假如真的沒有好的選秀人選，籃網可以考慮用今年選秀權跟湖人交易不受重用的中鋒莫茲柯夫，當作布魯克羅培茲的最佳禁區替補，畢竟湖人打算徹底年輕化，莫茲柯夫與盧爾丹都成釋出目標。

(中時電子報)