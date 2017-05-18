急煞車致乘客摔死 公車司機被訴

巫姓公車司機，因在去年8月間，駕駛公車欲進入公車停靠區時，突然緊急煞車，導致準備下車的女乘客，起身時來不及反應摔死，台北地檢署今依業務過失致死罪嫌起訴巫男。

起訴書指出，巫男明知公車載客行駛，除遇突發狀況必須減速外，不得任意驟然減速、煞車，隨時維護車內乘客安全，且於臨近公車站牌之際，亦應減慢速度，預作停靠上下乘客之準備。

但巫男卻於去年8月21日下午4時43分，駕駛公車沿北市仁愛路3段由西向東之公車專用道行駛，欲進入公車停靠區時，疏未注意，來不及減速，煞車操控失當，當時車上1名女乘客按鈴準備下車，自座位起身，來不及緊握扶桿，導致摔倒，頭部碰地，經送醫急救，仍因顱內出血，神經性休克死亡。

事後死者家屬提告，檢察官調查後，認為巫男涉有過失，依法起訴。

(中時)