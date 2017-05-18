封路逾半個月 光復北路八德路口可望提前通車

台北市光復北路、八德路口，4月底因台電進行地下施工，出現地下滲水現象，從4月30日傍晚起封路施工，台北市政府原預計明天上午6時前全線通車，但因今天上午可完成路面復舊工程，可望提前開放通車。

北市府表示，台電灌漿狀況，目前累積灌漿量約為2367立方公尺，並已在5月15日灌漿作業全部結束，沉陷情形已控制，安全已無顧慮。

至於光復南北路交維情況，光復南北路及八德路於昨天上午9時起開始辦理路面AC刨除作業，原預計明天上午6時前全線通車，今天上午可完成路面復舊工程，可望提前開放通車。

(中時)