懶理被拍勾男同遊 劉亦菲親曬照「土豪」也入鏡

莫名被爆勾「神秘男」遊雲南，劉亦菲則是懶理烏龍爆料，在微博曬工作側拍照。（圖／取材自劉亦菲微博）

「神仙姐姐」劉亦菲昨被「大陸第一狗仔」卓偉預告拍到她與「倆神秘異性人」同遊雲南，但消息傳出後，秒被粉絲打臉，原來劉亦菲身旁的壯南不是什麼土豪，而是她的貼身保鑣。劉亦菲則懶理烏龍爆料，昨晚（17日）曬出在雲南工作側拍照，而被誤會是「土豪」也保鑣也入鏡。

劉亦菲近日在雲南香格里拉拍廣告，趁工作空檔時間和友人出遊逛街，其中身為保鑣的兩男子和劉亦菲如影隨形，大夥兒一路有說有笑，不料卻被狗仔誤會，男性友人還被暗指「非富即貴」，劉亦菲粉絲則紛紛跳出來打臉，表示這是劉亦菲貼身保鑣，卓偉的爆料真相讓人哭笑不得。

莫名被指同遊「神秘男」，劉亦菲則是懶理烏龍爆料，心情不錯的她，昨晚在微博曬出工作側拍照，並寫下：「海拔4300… 繼續鍛鍊我的心臟吧」，親切的劉亦菲開心與工作人員合照，傳言中的「土豪」也入鏡。

(中時電子報)