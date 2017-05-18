國防部長馮世寬再出狂語：我選舉一定會選上

國防部長馮世寬。（資料照,姚志平攝）

地表最強部長馮世寬今天至立法院國防及外交委員會又有驚世之語。江啟臣表示，有傳言指出蔡政府將會在7月進行內閣改組，6月馮世寬就會走人。馮世寬說，他的去留是老百姓來決定。江啟臣反問馮世寬，「你的去留是蔡英文決定，不是老百姓決定，你現在是要參選了嗎？」馮世寬打趣回覆，「我選舉的話一定會選上喔！」

國民黨立委江啟臣詢問馮世寬，蔡英文總統的民調下降，給自己打幾分？馮世寬表示，自己的分數難以用數字表示，不過他去市場買菜的時候，很多人都跟他說「部長我們支持你」，相信這應該就是給他打完分數了。江啟臣追問，「意思是比100分高？」馮答覆「但願如此」。

江啟臣表示，有傳言指出蔡政府將會在7月進行內閣改組，6月馮世寬就會走人，他向馮世寬求證消息正確性，馮世寬驚訝回答「真的嗎？」

馮世寬說，他會去打聽一下是不是真的有這事，但是他的去留不是他能決定，應該是老百姓來決定。江啟臣反問馮世寬，「你的去留是蔡英文決定，不是老百姓決定，你現在是要參選了嗎？」馮世寬則回覆「我選舉的話一定會選上喔！」

(中時)