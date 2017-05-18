警深夜走2.5公里 護送失明拾荒老人回家
台中市政府警察局第六分局市政派出所警員鍾啟翰、王皓平於日前凌晨3時接獲報案，表示在市政路、黎明路口附近有民眾需要協助；員警到場發現58歲的劉姓民眾剛撿完廢紙箱準備回家，卻因眼睛看不到失去方向，找不到回家的路，員警視民如親，陪同老人走了2.5公里返家。
警方指出，員警獲報有拾荒老人牽著載滿回收物的腳踏車疑似迷路，警方火速趕往現場，發現劉民眼睛部分功能喪失，僅能看到些許微弱的光，加上年紀老邁就業困難，僅靠拾荒維生，當天下午為了多撿一些廢紙箱，從南屯區找到西屯區，卻因而迷路。
警方原打算開巡邏車載劉民回家，但因腳踏車載滿物品無法放進車內，又擔心深夜視線不佳，恐誤闖馬路間發生意外，因此1名員警開巡邏車在後面警示；另1名員警徒步牽著腳踏車導引方向，走了2.5公里護送劉民平安回家，他回到家門口時感激的緊握員警雙手道謝，感謝員警代替他的雙眼，找到回家的路。
(中時)
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