原住民視角看歷史，原住民文化園區辦小小書展

台灣原住民族文化園區響應今年國際博物館日主題，舉辦「歷史課本沒有教－輕談原住民族故事的小小書展」，以原住民的觀點來認識不同的台灣。（潘建志攝）

518為國際博物館日，台灣原住民族文化園區響應今年主題，18日至26日辦理「歷史課本沒有教－輕談原住民族故事的小小書展」，書本內容多為原住民口傳故事及歷史，透過解說讓民眾以原住民的觀點，來認識不同的台灣。

今年博物館日的主題為「博物館與有爭議的歷史：難以訴說的故事」，以往課本上讀到的歷史，都以漢人的角度來詮釋，原住民的觀點很難呈現，園區因此選了30本書，希望以原住民族史觀來解讀台灣。

展出書籍以不同年齡層，分為大人讀的歷史書及小孩讀的繪本，大人讀的有《霧社事件》、《加禮宛事件》、《台灣先住民寫真誌》等書，小朋友讀的有《巨人阿里嘎該》、《女人島》等，民眾依自己的興趣閱讀，現場也有解說人員幫忙導讀。

書籍也強調多元族群，像是布農族故事《能高山》、蘭嶼達悟族《火種》及《原住民族的山林及歲月》等；繪本內容也有排灣、阿美、泰雅、布農等不同語言，各族文化都能呈現。

除了靜態的歷史小小書展外，現場也有動態的「看圖影，尋文物」遊戲，透過影子找尋文物，拉近大家與展覽文物的距離。園區18日當日免費入園，歡迎民眾一起來探訪台灣原住民的珍貴寶藏。

(中時)