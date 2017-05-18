MLB》代班陳偉殷 烏瑞尼亞投出馬林魚希望
(10:50更新內文)馬林魚今迎戰大聯盟戰績最佳的太空人，「魚軍」全場只敲出3支安打，終場0比3落敗，不過，卻讓人看到馬林魚未來希望──烏瑞尼亞(Jose Urena)。另外，馬林魚日籍投手田澤純一，因肋軟骨發炎進傷兵名單，最快26日才能歸隊。
烏瑞尼亞今先發5.2局，被敲6安，失3分，其中只有1責失分，吞下本季第2敗(1勝)，主投33局，自責分率仍是極優的1.91。美媒《FOX運動網》稱讚烏瑞尼亞再次繳出稱職先發表現，《CBS運動網》則表示烏瑞尼亞值得留在先發輪值中。
25歲烏瑞尼亞，在小聯盟奮鬥8年，近期因殷仔受傷，才拉上大聯盟。烏瑞尼亞去年在大聯盟，先發兼後援，4勝9敗自責分率6.13。他速球均速95哩(約153公里)，拿手武器有滑球、變速球，今天賽前每9局投2.3次保送，是生涯最佳。
(中時電子報)
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