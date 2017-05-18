台灣這3件事 讓在台陸生崩潰
陸生來台留學，在生活習慣上有什麼是比較無法適應的呢?YOUTUBE頻道《不要鬧工作室》找來了兩位在台留學的陸生，聊聊對他們來說最崩潰和佩服的台灣特色，對他們來說吃小火鍋時喝湯配飯是件相當驚訝的事。
《不要鬧工作室》在最新上傳的影片中，找了兩位陸生談論在台的生活，其中有3件事讓他們崩潰，第一件事就是相當訝異台人吃小火鍋竟然會喝湯配飯，她們認為火鍋的湯涮過很多肉後再去喝怪怪的；第二件事就是覺得台灣的紅綠燈要等特別久，經常刷了好幾遍臉書後都還沒能走；而第三件事就是近來相當熱門的行動支付議題，兩位陸生表示，台灣很多人都是用現金在付費的，但在大陸不管是繳水電、點外賣、叫車還是去商家都直接使用支付寶，且相當普及，出去不用帶錢包，但沒帶手機的話心會很慌。
不過，台灣的超商則是讓她們相當佩服，一進去就能買到東西出來，不但產品多又常有新品，還能買票、列印、寄件收件，相當的方便，直呼超愛台灣的超商。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。