台灣這3件事 讓在台陸生崩潰

台灣人吃小火鍋會喝湯，這讓陸生感到驚訝。(圖截自YOUTUBE頻道《不要鬧工作室》)

讓中國學生崩潰和佩服的台灣特色。(不要鬧工作室)

陸生來台留學，在生活習慣上有什麼是比較無法適應的呢?YOUTUBE頻道《不要鬧工作室》找來了兩位在台留學的陸生，聊聊對他們來說最崩潰和佩服的台灣特色，對他們來說吃小火鍋時喝湯配飯是件相當驚訝的事。

《不要鬧工作室》在最新上傳的影片中，找了兩位陸生談論在台的生活，其中有3件事讓他們崩潰，第一件事就是相當訝異台人吃小火鍋竟然會喝湯配飯，她們認為火鍋的湯涮過很多肉後再去喝怪怪的；第二件事就是覺得台灣的紅綠燈要等特別久，經常刷了好幾遍臉書後都還沒能走；而第三件事就是近來相當熱門的行動支付議題，兩位陸生表示，台灣很多人都是用現金在付費的，但在大陸不管是繳水電、點外賣、叫車還是去商家都直接使用支付寶，且相當普及，出去不用帶錢包，但沒帶手機的話心會很慌。

不過，台灣的超商則是讓她們相當佩服，一進去就能買到東西出來，不但產品多又常有新品，還能買票、列印、寄件收件，相當的方便，直呼超愛台灣的超商。

(中時電子報)