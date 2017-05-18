旅程因預知危險而快樂 LUXGEN S3 具前瞻的智慧科技車

LUXGEN S3官網 提供

「科技進步的目的就是帶給人們更便利的使用體驗。」這句話對汽車來說有更加濃烈的情感，因為多少在車輛行進中發生的生活體驗、故事情節，因為便利的配備而更加刻骨銘心。而在馬路三寶橫行於街道上的現代交通環境，更需要前瞻的配備來讓所有用路人安心，所以LUXGEN S3標配同級車最完整的主被動安全系統，讓所有行車的體驗能避開馬路三寶隨時出其不意的危險。

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LUXGEN S3定位在cross sedan，就是為了要打破傳統四門房車的框架。在配備上，在主被動安全的部分提供比照跨界車型一樣的標準，包含了六顆安全氣囊與Active Eagle View⁺/ Side View⁺，並且標配四輪碟煞/ ABS/ EBD/ ECS/ TCS/ BAS/ BOS⁺等規格，是同級車中最完整。面對現在新聞中常聽聞的「馬路三寶」常常在交通中失控，不管是從巷弄中直接衝出甚至不注意左右車輛清況都會發生意想不到的意外發生，LUXGEN S3完整的主被動防護機制能有效避免或減少一些不必要的意外發生，讓美好的出遊不因三寶而掃興。

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把行動生活的便捷也帶到車室內，LUXGEN S3也設計了相當寬裕的RV空間格局及廣闊視野，不只中央鑲著螢幕的中控台相當立體化，車門飾板與方向盤的皮質也提供良好的觸感。而THINK⁺4.0更是LUXGEN自主開發的智慧配備，其中的LUXGEN Link⁺將目前台灣市場主流的車輛智慧功能及車主服務都串接在一起。在中央9吋觸控螢幕中，可以把目前年輕族群所使用的多品牌手機連結至螢幕上，支援Mirror Link與Miracast，可直接從螢幕操作手機，十分便利。

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LUXGEN S3在cross sedan空間結構設計下，車室內有多達33處的置物空間，無論是三五好友相約出遊、或是作為小家庭的用車，都能滿足所有儲物的安排。這樣既安全又能讓家人好友一起出遊的新世代房車，讓人生第一段的車與生活就能夠留下豐富的回憶。LUXGEN S3在配備上讓台灣年輕車迷有60萬元以下的預算就能輕鬆擁有、不到70萬元就能買到6SRS、ESC動態穩定系統、TCS循跡防滑系統等全方位安全配備，而LUXGEN Link車聯網等相關應用更是全員享用的標配，一同在LUXGEN S3記錄下屬於智慧科技時代的青春。

(中時電子報)