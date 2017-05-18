NBA》破冰？杜蘭特致電恭喜韋少當爹

畢竟是一起闖蕩NBA的老隊友，杜蘭特沒必要繼續跟韋斯布魯克翻臉下去。(美聯社資料照)

難道杜蘭特與韋斯布魯克之間不和關係，都是美媒炒作嗎？為了恭喜韋少愛子誕生，杜蘭特傳出親自打電話給韋少，徹底打破兩人不和謠言，畢竟從去年夏天杜蘭特跳槽勇士後，兩人互看不爽且從未對話的傳聞從沒停過。

只是先前兩人昔日在雷霆的老大哥帕金斯，早已提前爆料兩人早就恢復相互對話關係，就算沒通電話，也都互傳簡訊聊天，表示韋斯布魯克逐漸釋懷杜蘭特出走的事實，兩人的關係也逐漸回到當初同在雷霆奮戰的好兄弟模式。

杜蘭特與韋斯布魯克都被雷霆選進NBA，兩人攜手幫助雷霆成為季後賽常客，就算本季杜蘭特跳槽勇士，韋斯布魯克更打出生涯最佳球季，除了例行賽場均數據大三元，更打破單季最多大三元紀錄，年度MVP獎項幾乎入袋。

杜蘭特也跟勇士隊友一路闖進西區決賽，目前更居2勝0敗領先，兩人各在不同球隊打出一片天，老實講，韋少確實沒必要續跟杜蘭特翻臉，或許有一天兩人還有可能同隊打球，為何要在當前把關係弄這麼僵呢？

(中時電子報)