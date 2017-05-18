政府取締改裝車 網友：改最大的就是蔡英文

圖為蔡英文總統就職那一天，全新奧迪A8座車在蔡寓所前等待，氣勢十足。（本報資料照片）

歷任總統轎車。(圖截自影音)

網友稱改最大的就是蔡總統。(取自白色正義聯盟臉書)

政府近期嚴抓改裝汽機車，有民眾力挺取締行動，紛紛大讚「德政」，但有大批車友質疑「排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝載車上就不合法，這是什麼邏輯」，蔡英文總統臉書遭灌爆，另有網友直言「全台灣改車改最大的就是蔡總統您那輛2500萬的老英號防彈座車」。

近期的改裝車爭議，讓車友湧進蔡英文臉書留言，車友要求「政府請正視目前台灣改裝汽機車問題！」排氣管及改裝品可以合法製造、合法販賣、合法進口但裝載車上就不合法，這是什麼邏輯？政府要課稅又要開罰單又是什麼想法？排氣管或車上零件是原廠被惡意檢舉驗車那是否能跟監理單位或環保署拿今日上班請假損失？

車友請願「蔡總統…您不是希望台灣能跟世界接軌，那請您重視汽機車改裝合法性與可變更性，在不影響行車安全與噪音的情況下，請把檢舉改裝還於司法單位執行，才不構成擾民。」

另有網友提及「全台灣改車改最大的就是蔡總統您那輛2500萬的老英號防彈座車AUDI A8 L Security」結果小老百姓們車上加裝個USB充電座就被罰鍰900元！

國安局106年度預算書，蔡英文總統座車將換為2500萬高等防彈功能座車，可以防彈、防生化武器攻擊，堪稱「移動堡壘」。根據當時《蘋果日報》報導，其全車鈑金以防彈鋼板製造，內部也加裝高強度防彈鋼板，車門增加一層防彈纖維。

其玻璃也由多層防彈材質組成，須以液壓系統升、降；特殊的防爆輪胎即使被子彈貫穿，仍能以時速80公里高速行駛約100公里。遭毒氣攻擊時，可以全車密閉，並啟動車內的供氧系統，可維持一小時的純氧供應，這輛「改裝後」的全防彈總統座車，預計10月運抵國門。

(中時電子報)