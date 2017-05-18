呂秋遠：豬哥亮上路和一帶一路 凸顯台媒內容貧乏

律師呂秋遠在臉書發文，對照豬哥亮過世和一帶一路的新聞，點出台媒內容貧乏。（圖翻攝自呂秋遠臉書）

秀場天王豬哥亮15日辭世，台灣媒體無不大篇幅報導，14日於中國登場的「一帶一路」國際合作高峰論壇相關報導卻不多，律師呂秋遠就點出，把這2個議題放在一起比較，更凸顯台灣人的無知與可笑。

律師呂秋遠今（18）日在臉書PO文表示，當中國正在搞一帶一路，台灣還在豬哥亮上路，無疑加深台灣人對國際新聞的冷漠，而這種現象存在許久，形同讓民眾生活在次等文盲的社會。

「豬哥亮過世跟一帶一路，兩者原本風馬牛不相及，其實不需要放在一起討論。但是卻反映出台灣媒體內容『必然的貧乏』這種現象。現在把這兩個議題放在一起討論，大致上的論調是，中國正在搞一帶一路，台灣還在豬哥亮上路。」

「媒體報導豬哥亮的死訊，確實太過於猖狂。這種現象，從以前的倪敏然、李泰安，乃至於所有聳動的社會事件，就已經存在。我們的新聞就是，一波蓋過一波，他們餵養民眾所有簡單、易懂、煽情的訊息，讓民眾活在一個次等文盲的社會裡。」

不過，呂秋遠也提及，不必因此嘲笑誰的無知，因為這些都是一種選擇，這是個自由的世界，如果想了解一帶一路，可以透過不同管道，制衡電視媒體的方式就是把電視關掉。

以下為呂秋遠臉書全文：

豬哥亮過世跟一帶一路，兩者原本風馬牛不相及，其實不需要放在一起討論。但是卻反映出台灣媒體內容「必然的貧乏」這種現象。現在把這兩個議題放在一起討論，大致上的論調是，中國正在搞一帶一路，台灣還在豬哥亮上路。用這樣的比較方式，突顯台灣人的無知與可笑。

一帶一路，確實是中國乃至於全世界全新的戰略思考計畫。簡單來說（真的非常簡略），一帶，就是中國張騫通西域的路上絲綢之經濟帶；一路，就是21世紀的海上絲綢之經濟路。這項跨國計畫最終總投資將會達到27兆台幣，開發歐亞計畫的交通與建設。

豬哥亮過世，嗯，就是有一個演藝人員過世，他的身份帶有很多的圖騰，開黃腔、貶低女性的秀場文化、賭徒、拋妻棄子等等。如果比較正面的論述，大概就是提供庶民無聊生活時的安慰，包括我自己的爸爸，他現在還是很愛看豬哥亮主持的節目，雖然我都會偷偷注意他，其實他經常一邊看一邊打瞌睡。

這兩件事情，作為比較的基礎點，當然是零，但是媒體卻提供了比較的基礎，也就是「一帶一路，報導全無」「豬哥上路，愁雲慘霧」，媒體鋪天蓋地的製作這一條線，把其他「重要的新聞掩蓋住」。所以，許多人開始會有疑問，難道一帶一路，真的不需要瞭解？豬哥亮過世，有這麼重要？

其實，這本來就只是一種選擇。然而，台灣人沒得選擇。是的，我要像小時候寫作文的結尾一樣，我們寫作文，最後總是一定要寫「消滅共匪，拯救苦難的大陸同胞，讓三民主義的光輝，重新應召全中國」。對我而言，這一切，全部都是阿共的陰謀。反正台灣只要不承認「一個中國」，被扣留的李明哲不會放、一帶一路不能一起上路、WHA大會別想去、世界大學運動會團體賽也不會來。所有的國際組織、國際活動，沒有一個中國，什麼都不要想。

好，那我們承認一個中國，請問可以參加嗎？或許可以。然而當這天到來，意思就是承認我們的外交、政治、經濟等，都必須要在中國的同意下才能進行。更何況，即便如此，我們還是不能參加聯合國、台日還是不可能建交，我們永遠不會看到美國總統訪問台灣，拍軍教片的內容如果是台灣軍人到阿富汗參加維和運動，就是科幻片。

我只想問，對於諷刺台灣人淺碟無知，對於國際局勢一竅不通的論調，到底對於中國全面封殺台灣的國際空間，有何看法？還是他們認為，當我們庶民開始關心一帶一路，台灣的經濟活路就此出現？當然不，這答案不是顯而易見嗎？即便我們承認一個中國，台灣是中國的一省，而且以中國台北的名義參加，加開幕式的29國元首、130個國家成員、70個國際組織，還是對於台灣視而不見。不然，香港在哪裡？

媒體報導豬哥亮的死訊，確實太過於猖狂。這種現象，從以前的倪敏然、李泰安，乃至於所有聳動的社會事件，就已經存在。我們的新聞就是，一波蓋過一波，他們餵養民眾所有簡單、易懂、煽情的訊息，讓民眾活在一個次等文盲的社會裡。然而，我們應該注意的國際新聞裡，有哪些跟台灣密切相關嗎？一帶一路跟台灣的相關性，不就是我們完全不能參與，如果這也是相關性，我也是醉了。這是種無奈，加深了台灣人對於國際新聞漠不關心的心態，不是這樣嗎？

所以，我們真的不需要去嘲笑誰的無知。如果不習慣、不喜歡台灣媒體的這種報導風格，不看就是了，想看中文，中國中央電視台有很多這種新聞可以看；想看英文，也可以打開CNN與BBC。只要台灣的國際處境沒改變，台灣民眾對於國際事務的熱情就不會增加，既然事不關己，當然己不關心，下班大家都喜歡看不用腦的東西，但真的不必去嘲諷人家，你為什麼只看這種「新聞」？

這是個自由的世界，我們唯一慶幸的，就是當你想瞭解一帶一路，你可以透過很多不同的管道，而不是只有中央電視台。而你不想看豬哥亮，電視關掉就是了，這是你唯一能制衡電視媒體的方式。臉書上都可以封鎖不想看到的人了，這哪有什麼困難的地方？

有頭髮，沒人會想當禿頭，要罵人，請記得找到正確的對象。喔，還有，我前面的應召寫錯了，是映照。

(中時電子報)