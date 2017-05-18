高鐵端午加開6班車 周六開放預購
配合端午連假疏運需求，台灣高鐵將加開6輛列車，包含南下次班與北上兩班次，加開班次皆配置3至5節自由座車廂，將於本周六（20日）凌晨零時開放預購。
高鐵表示，經檢視端午假期疏運期間（5月26日至5月31日）訂位資料，決定在旅客預購車票踴躍尖峰時段，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），本次端午假期疏運期間，總計加開162班次列車（南下68班、北上94班），6天提供973班次列車的旅運服務。
另外，為便利旅客了解各車次訂位情形，高鐵每日將在企業網站及車站，公布疏運期間標準車廂對號座熱銷車次資訊，歡迎上網查詢。高鐵建議搭乘旅客預先訂位，並多加利用一萬多家便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間。
高鐵表示，南港轉運站西站已啟用，多家往返基隆、宜蘭地區的客運業者進駐營運，台鐵也配合改點，調整多班次往返花蓮地區的自強號，增停南港站。高鐵公司建議，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、瑞芳、宜蘭等地的旅客，可就近利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。
(工商)
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