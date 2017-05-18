紀曉君女兒燒不停 轟台東某大醫院「隨便看也能當醫生？」
女星紀曉君和老公孫庭浩育有女兒「波妞」，可近日女兒卻是燒燒退退不停，讓夫妻倆好心疼，紀曉君最後更決定帶女兒回台北就醫，而在檢查後才發現化膿的中耳炎是女兒最大病因，讓她也忍不住氣罵「台東某大醫院的醫生檢查這種病因是有那麼難嗎？」
紀曉君在臉書上發文心疼女兒燒退不停，直到把女兒送到台北就醫後，才確定是因急性中耳炎導致高燒不退，她氣怨「台東某大醫院的醫生檢查這種病因是有那麼難嗎？」透露當時就診時有向醫生詢問是否因為中耳炎？可當時醫生回答「耳朵沒事。」
但女兒波妞來回燒了六天，紀曉君送回台北時，透露連台北醫生都忍不住心疼波妞，最後重開藥才控制病情。這讓紀曉君無奈怒批台東某大醫院，直言「隨便看看這樣也能當醫生喔？很想罵髒話了餒！」但她不願具名透露是哪家醫院，僅說有時診所看診都還比醫院好。
(中時電子報)
關鍵字：紀曉君
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