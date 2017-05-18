台灣戲曲中心十月重新開館 預算案解凍

立法院教育文化委員會今天繼續處理106年度中央政府總預算案有關文化部主管預算（公務預算）解凍案40案，國立傳統藝術中心的台灣戲曲中心的預算案終於解凍，傳藝中心主任吳榮順表示，台灣戲曲中心目前正在進行優化作業，預計十月重新開館。

立委吳思瑤表示，藝術軟體要先行於硬體，她舉例像台北藝術中心雖然硬體建設發生困難，但是北藝中心的總監團隊持續扶植藝術團體，送很多表演藝術團隊到社區去演出，參與社區藝術節，這不但讓藝術生活化，也在預告宣傳台北藝術中心的完成，這些都是很好的做法。

吳榮順表示，七月開始，台灣戲曲中心將會推出在芝山的社區藝術節，要將戲曲推廣紮根，讓傳統戲曲藝術可以在生活中被看見。

(中時)