香港何處捕獲野生冠佑？五月天團員接力曝行蹤

五月天出道20年，締造多項華語樂壇奇蹟。(圖/本報系資料照)

《第28屆金曲獎》入圍名單出爐，五月天《自傳》專輯破紀錄獲8項提名，讓在香港舉辦《人生無限公司》巡演的五人，獲知消息後可說是喜出望外，不過仍舊不改作風，仍頻頻以捉弄冠佑為樂，甚至在臉書跟微博曝光他的行程，要歌迷循線當街捕獲。

阿信、怪獸、石頭紛紛在網路上自曝冠佑行程。(圖/阿信、石頭、怪獸臉書)

五月天團員常在演唱會上大開冠佑玩笑，甚至故意將他「邊緣化」，不過身為「好好先生」的他始終不在意，甚至還會「配合演出」，可謂是五月天團內的開心果，而這次到香港開唱，主唱阿信先在臉書爆料「冠佑明天要去吃 X X 拉麵」，還留言附註是「一格一格的」，立刻引發粉絲猜測地點，未料怪獸緊接補槍「冠佑明天要去吃一蘭XX」，也讓粉絲揚言揪團去吃，接著石頭也跟進「冠佑住在我的樓下，隨時告訴你們他去哪」，最後則是由瑪莎壓軸「冠佑說他明天不出門，除了去吃拉麵跟海膽及凍檸茶以外 」，對此讓粉絲笑稱「明天拉麵店肯定被擠爆」。

瑪莎在微博直接公布冠佑用餐時間以及地點。(圖/瑪莎微博)

冠佑在臉書發文回應四位團員。(圖/冠佑臉書)

對於五月天四位團員接力爆料，讓冠佑不甘示弱浮出水面回應，更在臉書PO文「本人已將大鼓內現金取出，明日準時出發」，似乎不忘把高雄世運演唱會的梗拿出來自嘲一番，對此也讓粉絲回應「財務部長果然不是蓋的，金庫果然藏在大鼓」。

(中時電子報)