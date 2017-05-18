香港何處捕獲野生冠佑？五月天團員接力曝行蹤
《第28屆金曲獎》入圍名單出爐，五月天《自傳》專輯破紀錄獲8項提名，讓在香港舉辦《人生無限公司》巡演的五人，獲知消息後可說是喜出望外，不過仍舊不改作風，仍頻頻以捉弄冠佑為樂，甚至在臉書跟微博曝光他的行程，要歌迷循線當街捕獲。
五月天團員常在演唱會上大開冠佑玩笑，甚至故意將他「邊緣化」，不過身為「好好先生」的他始終不在意，甚至還會「配合演出」，可謂是五月天團內的開心果，而這次到香港開唱，主唱阿信先在臉書爆料「冠佑明天要去吃 X X 拉麵」，還留言附註是「一格一格的」，立刻引發粉絲猜測地點，未料怪獸緊接補槍「冠佑明天要去吃一蘭XX」，也讓粉絲揚言揪團去吃，接著石頭也跟進「冠佑住在我的樓下，隨時告訴你們他去哪」，最後則是由瑪莎壓軸「冠佑說他明天不出門，除了去吃拉麵跟海膽及凍檸茶以外 」，對此讓粉絲笑稱「明天拉麵店肯定被擠爆」。
對於五月天四位團員接力爆料，讓冠佑不甘示弱浮出水面回應，更在臉書PO文「本人已將大鼓內現金取出，明日準時出發」，似乎不忘把高雄世運演唱會的梗拿出來自嘲一番，對此也讓粉絲回應「財務部長果然不是蓋的，金庫果然藏在大鼓」。
(中時電子報)
關鍵字：五月天
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。