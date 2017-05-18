內閣改組遭點名 陳添枝：政務官任期無法預期
國發會主委陳添枝上午在立院受訪時表示，有關前瞻計畫引起外界質疑，如何讓民眾認同，會再加強。至於外傳七月內閣改組可能遭點名一事，他說：「我從不擔憂，政務官任期是無法預期的，只要在任期內把事情做好，就不會有太多掛慮。」
陳添枝表示，有關前瞻基礎建設計畫的溝通有兩個層次，其一是把計畫講清楚，其二是讓民眾認同這項計畫，他一直致力於把這項計畫講清楚，但至於如何獲得民眾認同，目前行政院發言人室正整合溝通平台，未來會統籌對外發言。
對於前瞻計畫近期的溝通引來若干質疑，他表示，確實需要檢討，溝通是一門很大的學問，不太容易，目前正在學習中。
(工商)
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