補教狼師自縊 被害女高中生：對不起是我害死他

被害女高中生表示，「對不起是我害死他。」(摘自Dcard網路論壇)

許姓補教老師6日被女高中生PO網，指控曾對她性騷擾、用指侵得逞，8日清晨，許師被發現在景美溪畔上吊自殺，檢警懷疑他可能因被揭露惡行，承受不了壓力而尋短。當初揭發的被害女高中生，今請友人代為更新文章指出：「對不起是我害死他。」

該篇po在網路論壇「Dcard」的文章，係由女高中生託友人匿名發表，昨傳出許師已在8日疑似承受不了網友肉搜公審，在景美溪畔上吊死亡，引發譁然。

女高中生今再度請友人PO文，表示「拜託不要再吵了，對不起是我害死他，我不該沒有明確拒絕，我不該讓自己身處危險，我不該腦袋一片空白，我不該請朋友發文，我真的很抱歉，我沒想過會是這樣的結果，就算我曾經無數次在腦袋裡詛咒他，可是我真的沒想到他會先自殺。」

她還說，原先用意不是公審，老實說到現在，仍認為自己有錯；選擇說出來，是希望提醒大家別受害。另外她強調，當初沒指名道姓，但不少人留言指認，代PO者才公布。

代PO的女高中生友人則指出，從沒想要害死任何人，揭發立意是想保護所有還有可能遭到侵害的人，當初走司法的救濟管道，反而可能還會害了原po(被害女高中生)，才會走體制外的自力救濟管道，是在法律無法實質保障人民權益不受他人侵害的情況下，不得不出此策。

她說，譴責原po之前，請先想想，那些問題，可以合理化被性侵的理由嗎？合理化的界線為何？根據何在？有無源自自身經驗腦補？是否忽略掉了個體化差異，不同情形下的脈絡背景？對於他選擇畏罪自縊一途，我們感到遺憾（他傷害了他人的人生，再自我毀滅又連累到自己家庭，屬於其應自我負責的範圍）。

她表示，這並非她們的目的，此舉也並不能平息已造成的傷害，只希望社會上的每個人都能平安過的好好的，不要有任何人再遭受任何侵害，無謂的爭執可以避免了，請將這些時間，注入關懷分配予社會上的所有人。

(中時)