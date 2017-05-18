驚悚！高雄兄砍妹妹頭 兇嫌落網

驚悚！兄砍胞妹頭 一度與警對峙現已被捕

婦人的頭掉在自家門口。（林宏聰攝）

警方正到場調查，與嫌犯對峙中。（林宏聰攝）

疑哥哥殺妹妹殘忍砍頭致死。(中天)

10:22更新 兇嫌落網）高雄市發生一起人倫悲劇！今天上午9點半左右，福德三路一處民宅前方，1名50多歲中年婦女疑遭哥哥當眾砍頭，整個頭被砍斷，當場死亡，哥哥行兇後逃回住家二樓，與警方對峙後，兇嫌已落網。

目擊者表示，婦人當時當眾跪地道歉，但哥哥不接受，拿出一把菜刀猛砍，將妹妹的頭砍下，不少人當場看到斷頭，嚇得尖叫，旁邊1名賣雞蛋糕的業者趕緊報警。

據了解，兇嫌姓名林彥廷，52年次，犯案後逃回住家，警方獲報到場，進入屋內安撫將自己所在房間內的嫌犯，約10:20，兇嫌落網。

初步了解，哥哥長期照顧妹妹，一直要帶妹妹就醫，但妹妹總是閃躲。今天早上原本約好要去凱旋醫院治療，不料妹妹又反悔，直嚷著要出門，哥哥一時失去理智痛下毒手。落網後，哥哥相當懊悔，精神沮喪，已被警方送往凱旋派出所偵訊中。

高市社會局初步調查，該案沒通報過家暴，也沒有中低收入戶資格，只有死者持有身心障礙手冊，每月領有身障津貼4872元，是否還有其他福利資源，社會局還在查。

(中時電子報)